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Muhteşem İkili dizisi konusu nedir? Yeni polisiye dizi Muhteşem İkili'de kim hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 01.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

Kanal D'nin uzun süredir merakla beklenen dizisi Muhteşem İkili, 1 Kasım Perşembe akşamı 1. bölümüyle başlıyor. İstanbul Emniyeti'nin en hızlı iki polisi olan Barca ve MKC'nin hikayesini anlatan Muhteşem İkili'de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin başrolde oynuyor. Muhteşem İkili hangi ve filmden uyarlandı? Peki Muhteşem İkili dizisinin oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte Muhteşem İkili oyuncuları ve rolleri...

Muhteşem İkili dizisi konusu nedir? Yeni polisiye dizi Muhteşem İkili'de kim hangi rolde oynuyor?

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda bulunduran Muhteşem İkili dizisi Perşembe akşamı başlıyor. Tango ve Cash filmindeki ana karakterlerden esinlenen dizide, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki iki hızlı polisinin yolları uyuşturucu operasyonunda birleşiyor. Amirlerinin birlikte çalışmasına karar verdiği iki polis, zıt karakteriyle sürekli çatışma halinde olacak.

Barca ve MKC, kendi bölgelerinin başarılı komiserleridir. Suçla savaşlarında gözü pek davranan ikili, bu sefer beraber operasyon yapmak üzere görevlendirilirler. Fakat, bir sorun vardır: Barca ve MKC hiç anlaşamazlar. Çünkü iki kafadar, polis akademisinden beri bir rekabetin içindedirler. Kişisel meseleleri de anlaşmazlıklarına cevap niteliğindedir. Sonuç olarak, müdürlük tarafından bir operasyon için görevlendirilirler.

Uyuşturucu çetesi patronu Demiray Hazan ile ikilimizin ortak sorunları vardır. Anadolu Yakasında ve Avrupa Yakasındaki operasyonlar yüzünden işleri aksamaktadır. Bu sefer işin ciddiyeti büyüktür. Demiray Hazan, kartelin bilinmeyen yüzüdür. Gizliliği sayesinde deşifre olmadan işlerini yürütmeyi başarır. Barca ve MKC'nin, bu başarılı duruma çomak sokmaları ile Demiray Hazan, hedef tahtasına ikilimizi ve ailelerini koyar. Hem kendilerini, hem de ailelerini bekleyen tehlikelerin boyutları büyüktür. Barca ve MKC'nin, bu sorunlara -eski çekişmelerini bir kenara koyarak- ortak bir müdahalede bulunmaları gerekir...

MUHTEŞEM İKİLİ 1. BÖLÜM FRAGMAN

MUHTEŞEM İKİLİ'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
İbrahim Çelikkol / Barca (Mert Barca)
Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.

Kerem Bürsin / MKC (Mustafa Kerim Can)
Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.

Özge Gürel / Nilüfer
Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.

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Öykü Karayel / Yağmur
MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC’nin kontrol manyaklığına boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.

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Engin Şenkan / Feridun Barca
Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.

Zafer Algöz / Yüksel Amir
Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.

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Eren Hacısalihoğlu / Demiray Hazan
Demiray Hazan, uluslararası bir yasa dışı kaçakçılık kartelinin Türkiye’deki hareketlerini yönetmektedir. Varlığı bilinmektedir ama kendi adamlarından ve bağlı olduğu kartelin üst düzey yöneticilerinden başka yüzünü gören kimse olmadığı gibi kayıtlarda ismi de geçmemektedir. Babası Bekir Hazan ise, MKC ve Barca sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan bir uyuşturucu kaçakçılığı işinden sonra örgüt tarafından cezalandırılır.

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MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

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