Muhteşem İkili için flaş karar! Muhteşem İkili 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Muhteşem İkili yeni yılla birlikte ekrana ara vermişti. Dizinin 27 Aralık Perşembe yayınlanan 9. son bölümünde MKC vurulmuştu. Dizinin hayranları yeni bölümü merakla beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliği yaşanan Muhteşem İkili'nin yayın günü de değişti. Perşembe akşamları yayınlanan dizi, tatili dönüşü artık Salı akşamları izleyiciyle buluşacak. e İbrahim Çelikkol, Kerem Bursin, Özge Gürel, Öykü Karayel, Engin Şenkan, Eren Hacısalihoğlu ve Zafer Algöz'ün başrollerde oynadığı Muhteşem İkili dizisi 22 Ocak Salı gününden itibaren her salı 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barca ve MKC, yasa dışı dövüş yaptıran ve dövüş sonrası ölenlerin organlarını satan bir şebekenin peşine düşüyor. Bu şebekenin peşinde onlardan başka birisi daha vardır. Boksör Hakan, kardeşinin ölümüne neden olan bu şebekenin başındaki kişileri hedef alır. Hem muhteşem ikilimiz, hem de Hakan şebekeye ağır darbeler indirir. Şebekenin başındaki kişi bu yüzden büyük sıkıntılar çeker. Mekanlarına polis baskını olur ve önemli adamları Hakan tarafından öldürülür. Bu sırada Hakan, Barca ve MKC ile anlaşma yapar ve şebekenin tüm iç yüzünü anlatır. İkilimiz, baskınlarını arttırmaya başlayınca şebekenin başındaki adamın hedefine girerler. Peşlerine adam takar. Barca ve MKC, feridun'un evindeki yılbaşı partisindedir. Onları takip eden kişi sotede yatmış dışarı çıkmalarını beklemektdir. MKC, görmek istemediği bir durumu gördükten sonra Yağmur ve oğlu Kaan ile geceyi erken bitirmeye karar verir. Arabasına doğru gittiği sırada şebekenin adamı onu vurmayı başarır...

