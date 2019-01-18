MAGAZİN

Muhteşem İkili'ye flaş transfer! Mahir Günşiray Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.01.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Muhteşem İkili’nin oyuncu kadrosuna Mahir Günşiray da katıldı. Peki usta oyuncu Mahir Günşiray Muhteşem İkili'de hangi rolde oynayacak?

Muhteşem İkili'ye flaş transfer! Mahir Günşiray Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor?

Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini ise Barış Erçetin’in üstlendiği sevilen dizisi Muhteşem İkili, yeni bölümleri ile artık Salı gününden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan ve Zafer Algöz’ün kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümlerinde Mahir Günşiray da rol alacak.

MAHİR2

Mahir Günşiray'ın dahil olduğu ‘Muhteşem İkili’ artık Salı akşamları Kanal D’de!

MAHİR GÜNŞIRAY MUHTEŞEM İKİLİ'DE HANGİ ROLDE?
Profesör lakaplı Yusuf Yıldırım. Mahir Günşiray dizide, bilgili, sakin, gizemli ve aynı zamanda bir eğitmen olan profesör lakaplı Yusuf Yıldırım rolüne hayat verecek. Hukuk profesörü olduğu için üniversitelerde verdiği derslerde ve katıldığı televizyon programlarında cesur konuşmalar yapan Yusuf Yıldırım, aslında kirli işlerini ustaca gerçekleştiren bir suçlu. Barca ve MKC’nin bu yeni düşmana karşı vereceği mücadele soluksuz izlenecek.

PARTNER'Tektaş değil çok taş!''Tektaş değil çok taş!'
Arka Sokaklar'ın yayın tarihi açıklandı! İşte yeni bölüm fragmanıArka Sokaklar'ın yayın tarihi açıklandı! İşte yeni bölüm fragmanı
Kuzgun dizisi çekimlerinden ilk kare geldi!Kuzgun dizisi çekimlerinden ilk kare geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahir günşıray Mahir Günşiray muhteşem ikili muhteşem ikili

En Çok Okunan Haberler

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı izle!18 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

İstanbullu Gelin'in yayın tarihi açıklandı!

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın dizisi Vurgun'un afişi yayınlandı! Vurgun ne zaman başlıyor?

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın dizisi Vurgun ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı izle! İşte 18 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar'ın yayın tarihi açıklandı! İşte yeni bölüm fragmanı

Kuzgun dizisi setinden ilk kare! Kuzgun nerede çekiliyor?

Kuzgun dizisi çekimlerinden ilk kare geldi!

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İşte 10. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Muhteşem İkili'de sürpriz değişiklik!

Ünlü oyuncu Saygın Soysal, Nöbet dizisinde hangi rolde oynuyor?

Ünlü oyuncu, Nöbet dizisinde yüzbaşı rolünde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.