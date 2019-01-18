Muhteşem İkili'ye flaş transfer! Mahir Günşiray Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor?

Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini ise Barış Erçetin’in üstlendiği sevilen dizisi Muhteşem İkili, yeni bölümleri ile artık Salı gününden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan ve Zafer Algöz’ün kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümlerinde Mahir Günşiray da rol alacak.

Mahir Günşiray'ın dahil olduğu ‘Muhteşem İkili’ artık Salı akşamları Kanal D’de!

MAHİR GÜNŞIRAY MUHTEŞEM İKİLİ'DE HANGİ ROLDE?

Profesör lakaplı Yusuf Yıldırım. Mahir Günşiray dizide, bilgili, sakin, gizemli ve aynı zamanda bir eğitmen olan profesör lakaplı Yusuf Yıldırım rolüne hayat verecek. Hukuk profesörü olduğu için üniversitelerde verdiği derslerde ve katıldığı televizyon programlarında cesur konuşmalar yapan Yusuf Yıldırım, aslında kirli işlerini ustaca gerçekleştiren bir suçlu. Barca ve MKC’nin bu yeni düşmana karşı vereceği mücadele soluksuz izlenecek.

