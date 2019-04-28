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Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 08:06 | Son Güncelleme

1897’li yıllarda kanyonlardan geçmek için icat edilen ve günümüzde eğlence sektöründe hızla gelişen zipline aktivitesi, turizm merkezi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon güzergâhı Fırat Nehri üzerinde hizmete açıldı.

1897’li yıllarda kanyonlardan geçmek için icat edilen ve günümüzde eğlence sektöründe hızla gelişen zipline aktivitesi, turizm merkezi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon güzergâhı Fırat Nehri üzerinde hizmete açıldı. Doğu Anadolu’nun en uzun zipline hattı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kısa bir süre önce hizmete açılan Kanyon Teras’ta zipline keyfi yaşanıyor. Özellikle turistlerin vazgeçilmez eğlencesi haline gelen ve gidiş geliş olarak kurulan zipline hattından, doğa harikası Karanlık Kanyonu ve Fırat Nehrini havadan izleme imkânı bulunuyor.
Karadeniz’de görüp etkilenen ve Kemaliye’ye Doğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun zipline hattını hizmete sokan Kanyon Teras işletmecisi Güven Güldal, kurdukları zipline tesisatı ile turistlere adrenalin dolu dakikalar yaşattıklarını kaydetti.
Güldal, “Dünyada meşhur olan zipline Kemaliye’de de yoğun ilgi görmeye başladı. Gayet emniyetli ve sağlam. Hattımız 180 metre gidiş 174 metre dönüş olmak üzere 350 metrenin üzerindedir. Ayrıca tekne turumuz var. Karanlık Kanyon Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak 7 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Gelen turistler burada hem zipline hem de tekne turu keyfini bir arada yaşıyorlar.” diye konuştu.
Zipline yaparak çok eğlendiklerini belirten vatandaşlarda, adrenalin doruğa çıktığını kaydetti.

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi
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