HABER

Muhteşem! Oğlu için yaptı, tüm dünya hayran kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Melboure şehrinde yaşayan bir anne, çocukları için hazırladığı yemeklerle Instagram'da milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Laleh Mohmedi isimli 35 yaşındaki kadın bakın nasıl bu kadar kişinin dikkatini çekmeyi başardı...

Laleh Mohmedi, Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 35 yaşında bir kadın.
Mohmedi’nin iki çocuğu var. Oğlu Jacob 6 yaşında, kızı Charlie Rose ise 19 aylık.
Mohmedi, bundan dört yıl önce bir gün Jacob’ın kahvaltıda yediği kreplerine aslan şekli vermiş ve oğlunun kahvaltısını daha iştahlı yediğini keşfetmiş.
O günden sonra Mohmedi, Jacob’ın yiyeceği yemekleri, onun sevdiği kitaplardan ve çizgi filmlerden karakterlerin ya da oyuncakların formuna sokmaya başlamış.
Böylece Jacob’a sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırmayı başarmış.
Bir süre sonra Jacob için hazırladığı tabakları kendi Facebook sayfasında paylaşmaya başlamış.
Gördüğü ilgi üzerine fotoğraflarını Instagram’a taşıyan Mohmedi’nin bugün 162 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Hesabı açtıktan sonraki bir ay içinde Time dergisinden, Huffington Post’a birçok medya kuruluşunda haber olmuş.
Martha Stewart’tan Ashton Kutcher’a kadar birçok ünlü de kendi sosyal medya hesaplarında Mohmedi’nin hazırladığı benzersiz tabaklardan bahsetmeye başlamış.
Mohmedi, hem kendi çocuklarını hem de başka çocukları iyi beslenmeye yönlendirmeye de çok önem veriyor.
Bu nedenle taze, sağlıklı ürünler malzemeler. Rafine şekerler ve koruyuculardan uzak duruyor.
Yiyeceklere aktif kömür gibi doğal malzemeler kullanarak renk veriyor.
Mohmedi’nin yaratımları arasında kimler yok ki?
Up, Inside Out, Frozen gibi popüler animasyonların karakterleri ayrıca Kurbağa Kermit, Mickey Fare, Tinkerbell, Bay Patates Kafa, Snoopy gibi ünlüler Mohmedi’nin elinde lezzetli yemeklere dönüşüyor.
Siz de Laleh Mohmedi’nin benzersiz tabaklarını @jacobs_food_diaries hesabından takip edebilirsiniz.
Tabakların çocuklar kadar yetişkin takipçilerin de hoşuna gideceğini de belirtelim…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemek Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da facia: 3 Türk genci hayatını kaybetti

Almanya'da facia: 3 Türk genci hayatını kaybetti

İnternetten tanışıp ilişkiye girdi, sonrası korkunç!

İnternetten tanışıp ilişkiye girdi, sonrası korkunç!

Sri Lanka saldırıları: Ölü sayısı 310'a yükseldi, OHAL yürürlüğe girdi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çocuklarına işkence eden çifte ömür boyu hapis cezası! Dehşeti yaşadılar

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD'de küçük uçak düştü: 6 ölü

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.