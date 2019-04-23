Muhteşem! Oğlu için yaptı, tüm dünya hayran kaldı

Laleh Mohmedi isimli 35 yaşındaki kadın bakın nasıl bu kadar kişinin dikkatini çekmeyi başardı...

Laleh Mohmedi, Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 35 yaşında bir kadın.

Mohmedi’nin iki çocuğu var. Oğlu Jacob 6 yaşında, kızı Charlie Rose ise 19 aylık.

Mohmedi, bundan dört yıl önce bir gün Jacob’ın kahvaltıda yediği kreplerine aslan şekli vermiş ve oğlunun kahvaltısını daha iştahlı yediğini keşfetmiş.

O günden sonra Mohmedi, Jacob’ın yiyeceği yemekleri, onun sevdiği kitaplardan ve çizgi filmlerden karakterlerin ya da oyuncakların formuna sokmaya başlamış.

Böylece Jacob’a sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırmayı başarmış.

Bir süre sonra Jacob için hazırladığı tabakları kendi Facebook sayfasında paylaşmaya başlamış.

Gördüğü ilgi üzerine fotoğraflarını Instagram’a taşıyan Mohmedi’nin bugün 162 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Hesabı açtıktan sonraki bir ay içinde Time dergisinden, Huffington Post’a birçok medya kuruluşunda haber olmuş.

Martha Stewart’tan Ashton Kutcher’a kadar birçok ünlü de kendi sosyal medya hesaplarında Mohmedi’nin hazırladığı benzersiz tabaklardan bahsetmeye başlamış.

Mohmedi, hem kendi çocuklarını hem de başka çocukları iyi beslenmeye yönlendirmeye de çok önem veriyor.

Bu nedenle taze, sağlıklı ürünler malzemeler. Rafine şekerler ve koruyuculardan uzak duruyor.

Yiyeceklere aktif kömür gibi doğal malzemeler kullanarak renk veriyor.

Mohmedi’nin yaratımları arasında kimler yok ki?

Up, Inside Out, Frozen gibi popüler animasyonların karakterleri ayrıca Kurbağa Kermit, Mickey Fare, Tinkerbell, Bay Patates Kafa, Snoopy gibi ünlüler Mohmedi’nin elinde lezzetli yemeklere dönüşüyor.

Siz de Laleh Mohmedi’nin benzersiz tabaklarını @jacobs_food_diaries hesabından takip edebilirsiniz.