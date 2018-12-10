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Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfası Fox TV'nin bomba dizisine transfer oldu

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın rol alacağı Vurgun dizisine Muhteşem Yüzyıl'la beğenileri toplayan Filiz Ahmet dahil oldu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfası Fox TV'nin bomba dizisine transfer oldu

Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Filiz Ahmet, Fox TV'de yayınlanacak olan Vurgun dizisine dahil oldu. Muhteşem Yüzyıl'da Nigar Kalfa karakterine hayat veren ünlü oyuncu bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Makedonya göçmeni olan ödüllü oyuncu, 'Mihri' karakteri ile karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz Perşembe günü çekimlerine başlandığı duyurulan ve Gold Film’in FOX TV için hazırladığı ‘Vurgun’ dizisinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturacak, Başar Başaran ile Emre Özdür’ün kaleme aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı ve büyük bütçeli projeleri arasında yer alıyor.

Erkan Petekkaya’nın, fabrikasında çıkan yangından son anda kurtarılan ancak 10 yıl komada kalan Kemal rolüne hayat verdiği dizide, Kemal’in eşi Reyhan’ı Deniz Çakır olarak karşımız çıkacak.

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Diziye geçtiğimiz günlerde dahil olduğu açıklanan iki isim Emre Kınay ile Altan Erkekli oldu.

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