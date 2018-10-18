Mühürlenen binada bulunan cesedin kimliği serçe parmağından belirlendi

Konya'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliğine serçe parmak izinden ulaşıldı.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'ta 14 Ekim'de, bir binanın bodrum katında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan ve otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılan çürümüş cesedin, en az 10 günlük olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında, vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu belirledi.

Uygulanan operasyonla parmaktan alınan iz sonucu, cesedin Alpaslan Alıç'a (43) ait olduğu tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine 14 Ekim'de esnaf durumu polis ekiplerine bildirmiş, ekipler, kokunun geldiği mühürlü binanın kapısını çilingir yardımıyla açarak içeriye girmişti.

Polis, inceleme sonucu bir odada başından vurulmuş erkek cesedi bulmuş, binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenilmişti.

