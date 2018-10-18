HABER

Mühürlenen binada bulunan cesedin kimliği serçe parmağından belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Konya'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan çürümüş erkek cesedinin kimliği, serçe parmak izinden tespit edildi

Konya'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliğine serçe parmak izinden ulaşıldı.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'ta 14 Ekim'de, bir binanın bodrum katında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan ve otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılan çürümüş cesedin, en az 10 günlük olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında, vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu belirledi.

Uygulanan operasyonla parmaktan alınan iz sonucu, cesedin Alpaslan Alıç'a (43) ait olduğu tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine 14 Ekim'de esnaf durumu polis ekiplerine bildirmiş, ekipler, kokunun geldiği mühürlü binanın kapısını çilingir yardımıyla açarak içeriye girmişti.

Polis, inceleme sonucu bir odada başından vurulmuş erkek cesedi bulmuş, binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenilmişti.

PARTNERRüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...Rüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...
İş adamına lüks aracında silahlı saldırıİş adamına lüks aracında silahlı saldırı
Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildiAra Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Alıç erkek cesedi Kimliği belirlendi Konya serçe parmak izi

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.