Mühürlenen binada erkek cesedi bulundu

Konya'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kokunun geldiği binanın mühürlü olduğunu fark etti. Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine içeri giren polis ekipleri, bodrumdaki bir odada başından vurulmuş erkek cesedi olduğunu gördü.
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi.
Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...
Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!
MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum