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Mühürlenen iş yerine kumar baskını

08.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Malatya’da polis ekipleri daha önceden mühürlenen bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 18 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre polis, Saray Mahallesi‘nde isimsiz bir iş yerinde toplam 18 şahsın kumar (tombala) oynadığını tespit etti.

Malatya’da polis ekipleri daha önceden mühürlenen bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 18 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre polis, Saray Mahallesi‘nde isimsiz bir iş yerinde toplam 18 şahsın kumar (tombala) oynadığını tespit etti. Şahıslara tutanak tanzim edildi. İş yerinde 3 bin 420 adet pul, 215 oyun kartı ve 150 TL’ye el konuldu. Ayrıca iş yeri içerisinde bulunan 19 şahsa Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan idari işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu V.İ. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
Bir şahsın GBT sorgusunda 6136 sayılı silah kanununa muhalefet (SKM) suçundan arandığı tespit edildi. İş yerinin süresiz olarak mühürlendiği fakat olayın şüphelisi olan V.İ. isimli şahsın mührü bozarak mühür fekki yaptığı polis tarafından tespit edildi.
Adli tahkikata başlandı.

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