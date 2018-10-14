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Mühürlenen kumarhanede başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

KONYA'da, 'dernek' denilen yerde kumar oynatıldığı için mühürlenen binadan gelen koku üzerine inceleme yapıldı.

Mühürlenen kumarhanede başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 'dernek' denilen yerde kumar oynatıldığı için mühürlenen binadan gelen koku üzerine inceleme yapıldı. Bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarındaki erkeğin cesedi bulundu.
Olay, saat 00.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Çevredekiler, 'dernek' denilen yerde kumar oynatıldığı için yaklaşık 2,5 ay önce mühürlenen binadan kötü koku geldiğini polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, mühürlü binaya çilingirle girdi. Binada arama yapan ekipler, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarındaki erkeğin cesedini buldu. Cansız beden, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, cansız bedenin kime ait olduğunun ve kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

​FOTOĞRAFLI

Mühürlenen kumarhanede başından vurulmuş erkek cesedi bulunduMühürlenen kumarhanede başından vurulmuş erkek cesedi bulunduMühürlenen kumarhanede başından vurulmuş erkek cesedi bulunduMühürlenen kumarhanede başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

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