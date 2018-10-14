Mühürlenen kumarhanede başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 'dernek' denilen yerde kumar oynatıldığı için mühürlenen binadan gelen koku üzerine inceleme yapıldı. Bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarındaki erkeğin cesedi bulundu. Olay, saat 00.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Çevredekiler, 'dernek' denilen yerde kumar oynatıldığı için yaklaşık 2,5 ay önce mühürlenen binadan kötü koku geldiğini polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, mühürlü binaya çilingirle girdi. Binada arama yapan ekipler, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarındaki erkeğin cesedini buldu. Cansız beden, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, cansız bedenin kime ait olduğunun ve kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum