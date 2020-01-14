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  4. Mühürlenen termik santrale üretim izni verildi

Mühürlenen termik santrale üretim izni verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde mühürlenen termik santrale üretim izni verildi.Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından 1 Ocak 2020 tarihinde mühürlenerek üretimi tamamen durdurulmuştu.

Sivas’ın Kangal ilçesinde mühürlenen termik santrale üretim izni verildi.
Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından 1 Ocak 2020 tarihinde mühürlenerek üretimi tamamen durdurulmuştu. Santralin işletici firması geçtiğimiz günlerde santral içerisindeki kullanılmayan ve filtresi bulunan bir üniteyi revize etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bugün bakım ve onarın çalışmaları tamamlanan ünitede incelemede bulunarak üretim izni ve ruhsatı verdi. 13 gün üretime ara verilen santralde, tek ünitede yeniden üretime başlandı. Diğer iki ünitede ise eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Sivas’a 86 kilometre, Kangal ilçesine 25 kilometre mesafede olan santralin toplam kurulu gücü 457 MW olarak biliniyor. 486 kadrolu, 154 taşeron işçi olmak üzere 640 personelin çalıştığı santralde, ayrıca iki firmaya bağlı toplamda bin 226 kişi istihdam ediliyor.

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