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Mühürlerdeki tasarımlar... 6 bin yıllık gizem! Silindirin sırrı çözüldü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 17:13
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Bologna Üniversitesi'nden araştırmacılar, Uruk'taki çivi yazısından önceki proto-çivi yazısı ile 6 bin yıllık silindir mühürlerdeki tasarımlar arasında önemli bağlantılar keşfetti.

Mühürlerdeki tasarımlar... 6 bin yıllık gizem! Silindirin sırrı çözüldü

İnsanlığın yazının kökenine dair anlayışını gösteren bir keşif yapıldı.

İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nden araştırmacılar, Uruk'taki çivi yazısından önce var olan proto-çivi yazısı ile 6 bin yıllık silindir mühürlerdeki tasarımlar arasında önemli bağlantılar buldu. Profesör Silvia Ferrara bulguların önemine dikkat çekerek, “Yazının 4. bin yılda Mezopotamya’da doğduğuna dair geleneksel açıklamaları sorgulamak istedik” dedi.

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MUHASEBE SİSTEMİ OLARAK KULLANILIYORDU

Silindir mühürler, aynı zamanda Mezopotamya'daki Uruk ve çevresindeki diğer şehirler arasındaki ticaret ağlarında muhasebe sistemi olarak kullanılıyordu. Ticaretin düzenlenmesinde önemli yer tutan mühürlerin, yazının gelişiminde de etkili olduğu düşünülüyor.

"YAZININ İLK İŞARETİNE BENZER"

Araştırmanın ortak yazarlarından Kathryn Kelley ve Mattia Cartolano, yazının doğuşunu anlamak adına mühürleme teknolojisi ile yazı arasındaki ilişkiyi incelemeye çalıştıklarını söyledi. Kelley, “Bu mühürlerdeki sembollerin, yazının ilk işaretlerine benzer şekilde kullanıldığını gördük” ifadesini kullandı.

Profesör Silvia Ferrara, mühürlerin yazının tek kaynağı olarak kabul edilemeyeceğini ancak yazının kökenine dair büyük bir katkı sunduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya çivi ticaret
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