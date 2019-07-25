HABER

Mühürlü binaya şok baskın, 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, belediye tarafından daha önce mühürlenen ve kiralık olarak işletilen apartmana düzenlenen operasyonda, aralarında cezaevi firarisi hükümlünün de bulunduğu 2’si kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi M.Ç.’nin (21), Cumhuriye Mahallesi Kaptanbaba Sokak üzerinde bulunan ve belediye ekipleri tarafından daha önce mühürlenen bir binada saklandığı bilgisine ulaştı.

Eskişehir’de, belediye tarafından daha önce mühürlenen ve kiralık olarak işletilen apartmana düzenlenen operasyonda, aralarında cezaevi firarisi hükümlünün de bulunduğu 2’si kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi M.Ç.’nin (21), Cumhuriye Mahallesi Kaptanbaba Sokak üzerinde bulunan ve belediye ekipleri tarafından daha önce mühürlenen bir binada saklandığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2’si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda binanın ofis kısmında 5 tabanca fişeği ile 3 tüfek kartuşu bulundu. Binada da arama yapan ekipler; E.A. ile C.D. isimli kadının bulunduğu dairede E.A.’nın üzerinde 1 tabanca, 1 sustalı bıçak ile 6 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipler, bir başka dairede ise E.G. isimli kadını yarı baygın ve masa üzerinde bir miktar metamfetamin, şırınga ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlarla birlikte yakaladı. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen E.G., polis ekiplerinin haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, bina içerisindeki aramasında hakkında iki ayrı suçtan arama kaydı bulunan firari hükümlü M.Ç.’yi (21) bir miktar metamfetamin ile başka bir dairede ise O.Ü. (21) isimli şahsı iki sustalı bıçak ve bir miktar esrar maddesiyle birlikte yakaladı. Ayrıca arama yapıldığı sırada binaya gelen ve apartta çalıştığını bildiren Y.K.’nın (21) da hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Operasyonda, 13.55 gram metamfetamin, 3.20 gram eroin, 0.53 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 10 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ile 3 sustalı bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan apart işletmecileri Y.K. ile O.Y.’ye "Mühür fekki ve suçluyu kayırma" suçlarından, E.A. ile O.Ü.’ye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna" muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Cezaevi firarisi M.Ç. ile hırsızlık suçundan aranması bulunan Y.K’nın emniyetteki sorgularının sürüyor.

Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor! Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor!
Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, Ataşehirli genç müzisyenleri izlediOrkestra Şefi İbrahim Yazıcı, Ataşehirli genç müzisyenleri izledi
Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldüNişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

Tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.