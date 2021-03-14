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Mühürlü iş yerinde kumar oynayan kişilere 166 bin 250 lira para cezası

14.03.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye, toplam 166 bin 250 lira para cezası verildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

Eskişehir’de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye, toplam 166 bin 250 lira para cezası verildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde bulunan 38 kişinin, korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi. Şüphelilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten toplam 166 bin 250 lira para cezası verildi.
İş yerinin sorumlusu A.K. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem uygulanırken, iş yeri ise tekrardan mühürlendi.

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