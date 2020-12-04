Mühürlü işyerinde kumar oynayanlara 118 bin lira ceza kesildi

Eskişehir’de Korona virüs önlemlerini hiçe sayıp mühürlü işyerinde kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 118 bin 125 lira ceza kesildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, bir iş yerine baskın düzenledi. İçeriye giren ekipler, 27 kişinin Korona virüs kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirledi. Şahıslara toplam 118 bin 125 lira para cezası uygulanırken, iş yerinin sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı. Mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan işyeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

