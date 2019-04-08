Mühürsüz zarftan MHP çıktı, Yusufeli’nde kazanan AK Parti oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesi belediye başkanlığı seçimlerine yapılan itirazlar üzerine sonuç mühürsüz bir zarfa kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı üzerine İl Seçim Kurulu tarafından açılan mühürsüz zarftan MHP’nin oyu çıktınca seçimin yenilenme olasılığı ortadan kalktı, kazanan üç farkla AK Partili Belediye Başkan adayı Eyüp Aytekin oldu.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 3 oy farkla seçimi önde bitirdi. Bunun üzerine CHP, beş oy pusulasının kayıp ve şaibeli oy pusulalarının bulunduğu gerekçesiyle ilçe ve il seçim kurulana farklı zamanlarda itirazda bulundular. İl Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, iki şaibeli oy pusulası tespit etti. Fakat bu iki oy pusulasının aradaki üç farkı kapatamadı bu nedenle seçimin sonucu etkileyen bir durum olmadığı gerekçesiyle CHP’nin seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

YSK: "Seçmen kayıp oyları yanında götürmüş olabilir"

Bunun üzerine CHP’liler beş oy pusulasının kayıp olduğu gerekçesiyle bu kez YSK’ya itirazda bulundular. YSK verdiği kararda; kayıp oy pusulalarını seçmen yanında götürmüş olabileceği gerekçesiyle itirazlarını reddetti. CHP bu kez, mühürsüz biz zarfın bulunduğunu ve o zarfın açılarak seçim sonuçlarına eklenmesi talep etti. Bu talebi olumlu karşılayan YSK, il seçim kurulana zarfın açılması talimatını verdi.