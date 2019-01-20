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MÜJDAT GEZEN 4. İMZAYA GELDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

  Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bugün 4.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bugün 4. İmzasını atmak üzere karakola geldi. İstanbul Barosuna kayıtlı bazı üyeler karakola imza atmak için gelen Müjdat Gezen'i yalnız bırakmadı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını attı. İstanbul Barosuna kayıtlı bir grup avukat Gezen'e destek vermek için karakola geldi. İmza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen adli kontrol şartına yaptıkları itiraz hakkında şunları söyledi; "İtiraz kabul edilmedi. Şimdi burada İstanbul Barosu'ndan arkadaşlar var. Bir insan niye imza verir, yurt dışına kaçmasın, delilleri karartmasın diye. Delil ellerinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söylemem. En son kaçacak herhalde benim. Onun için söylenecek bir şey yok yani. Bu konuda yasa çiğneniyor. Suçumun ne olduğu söylenmiyor. Suçu şöyle tarif ettiler en son. 'Eleştiri sınırlarını aşmak.' Eleştiri sınırını aşan bir kişi imza verir mi? Vermez. Hiçbir kanunda hiçbir yasada yok. Ama artık bu ülkede yasaların çiğnenmesi alışılagelmiş bir şey olduğu için, biz de geliyoruz imza veriyoruz. Ama bu böyle gitmez."

Görüntü dökümü
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-Karakolda bekleyen avukat
-İmza atmaya gelen Müjdat Gezen
-Gezen'in avukatlar ile selamlaşması
-İmza öncesi kısa açıklama
-Gezen'in arkadaşı ile röp
-Gezen'in karakola girmesi
-Gezen'in karakoldan ayrılması
-Gezen'in açıklaması
-Gezen'in arabasına binip ayrılması
-Genel ve detay

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