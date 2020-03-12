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Müjdat Gezen dava açmıştı! AYM, Akit'in 'p.z.venk' sözünü eleştiri saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında konuk olan tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen’e 'pezevenk' diyen Yeni Akit’e verilen 3 kuruşluk para cezasını kaldırdı.

Müjdat Gezen dava açmıştı! AYM, Akit'in 'p.z.venk' sözünü eleştiri saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), haberlerinde sık sık kişi ve kurumlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Yeni Akit gazetesiyle ilgili tartışmalı bir karara imza attı. AYM, Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında konuk olan sanatçı Müjdat Gezen’e “pezevenk” diyen Yeni Akit’e verilen 3 kuruşluk para cezasını kaldırdı.

2015 yılında yayınlanan programa tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen’in yanı sıra ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk konuk olmuştu. Programda Gezen, hakkında ileri sürülen ‘ezana saygısızlık yapıyor’ iddiası hakkında konuşmuştu.

Söz konusu programa ilişkin Yeni Akit ertesi gün, "Pezevenk’ Müjdat ve ‘Küfürbaz’ Yaşar’a tepki yağıyor" başlıklı imzasız bir haber yayımladı. Haberde, “Halk TV’de ‘Sol kırması’ Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası adlı program rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Programın bu haftaki bölümüne katılan ‘Pezevenk’ Müjdat Gezen ve ‘Küfürbaz’ Yaşar Nuri Öztürk, canlı yayında küfürler yağdırırken, vatandaşlar bu edepsizliğe büyük tepki gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

GEZEN 3 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Müjdat Gezen, yayımlanan haberin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘ne başvurmuş ve Yeni Akit’e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Yeni Akit’i tazminata mahkum etmişti.

Kararı AYM’ye taşıyan Yeni Akit başvurusunda, ‘pezevenk’ sözcüğünü tırnak içerisinde vererek gazetecilik tekniği olarak kullandığını ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu. AYM, Anayasa’nın ifade ve basın özgürlüğünü düzenleyen 26. ve 28. maddesine atıfta bulunarak söz konusu manevi tazminat davasının basına müdahale olarak gördü.

YENİ AKİT DOĞRUDAN VE KEYFİ HEDEF ALMAMIŞ!

AYM değerlendirmesinde söz konusu küfürlerin eleştiri amacıyla kullanıldığını ve “İlk derece mahkemesi haberi yayımlandığı bağlamdan ve haber içerisinde geçen bir kelimeyi bütünselliğinden ayrı değerlendirdiğini” vurguladı.

Anayasa Mahkemesi aynı zamanda, Gezen’in kullandığı ifadelerin, “Kendisine yönelik olarak kullanılmasının şeref ve itibarını hedef aldığı açıktır” dedi. AYM, haberin izleyicinin tepkisini dile getirmek amacıyla yayınlandığını belirterek, “Haberin bütünlüğüne bakıldığında Yeni Akit’in doğrudan ve keyfi biçimde hedef aldığı söylenemez” dedi. AYM, “Söz konusu sert söylemin bir ölçüde Gezen’in davranışından kaynaklandığı kabul edilmelidir” ifadelerine yer verdi. (MedyaRadar)

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