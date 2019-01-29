Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti.
Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
Savcılık, Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını resmen kaldırdı. Gezen’in avukatı Celal Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" dedi.
Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum