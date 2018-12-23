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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Gezen ve Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler

söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma

başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir."

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