Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat

Türk sinema ve tiyatrosunun iki usta ismi Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in katıldıkları bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakeret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, “Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Geçen hafta görülen ikinci duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 1 yıl 2’şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezaları verilmesini talep etmişti.

İki sanatçı 21 Aralık 2018'de gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'de sunduğu Halkın Arenası programında sarf ettikleri sözlerden dolayı yargılanıyordu.

Suçlamada Gezen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Haddini bil" şeklindeki sözlerinin "Cumhurbaşkanına alalenen hakaret" içerdiği belirtiliyordu.

DW,DHA/BÖ,TY

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