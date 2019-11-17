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Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora, Yıldız Kenter’in hayatını kaybettiği hastaneye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 20:45 | Son Güncelleme

Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan ünlü oyuncu Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora hastaneye gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.
Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocunun ölüm haberini alan ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Haberi alan Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen, “Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara’dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Bende çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salonu var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene o ben kutlama yaptık evinde. Onun 91’inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. içim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter’in durumu çok farklıydı. Kilyos’taki erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos’ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor” dedi.
Mustafa Alabora ise, “Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olsa. Nasıl bir oyuncu olduğun söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var” diye konuştu.

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