Müjdat Gezen yurt dışına çıkamadı

İSTANBUL (AA) - Almanya'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen oyuncu Müjdat Gezen, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle yurt dışına çıkamadı.

Alınan bilgiye göre, sanatçı, sahneleyeceği tiyatro oyunları dolayısıyla Köln'e gitmek üzere havalimanına geldi.

Pasaport kontrolü sırasında, Gezen'in pasaportunun iptal edildiği belirlendi. Bu nedenle pasaportuna el konulan sanatçının yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Gezen, havalimanından ayrıldı.

Sanatçının avukatı Celal Ülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor. Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti, Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyerek büyük zarara uğramamıza neden olundu." ifadelerini kullandı.

