Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Müjdat Gezen, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen tarafından Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Müvekkilimiz, 21 Aralık 2018 günü Halk Arenası programındaki konuşmayı, tamamen mizah ve güldürü amacıyla yapmış ve herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etme kastıyla davranmadığı gibi söylediği 'sen herkese haddini bil diyorsun ben de size diyorum haddinizi bilin' biçimindeki tümcenin hakaret suçu içermediği açıktır." ifadeleri kullanıldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işleyen şüpheliler hakkında genelde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verildiği anlatılan dilekçede, "Böyle olunca müvekkilimiz hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanması gerekmediği gibi özellikle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanması kararlaştırılan adli kontrol tedbiri ile istenilen ceza arasında orantı da olmadığı için ölçülülük ilkesi de zedelenmektedir." görüşüne yer verildi.