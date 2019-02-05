İSTANBUL (AA) - 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na, katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanatçı Müjdat Gezen'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Müjdat Gezen ile müşteki Nilhan Osmanoğlu katıldı.

Savunma yapan Gezen, "Savunulacak bir şey göremiyorum. Kendisini ilk defa görüyorum. Hiç tanımıyorum. Kendisine hakaret etmedim." dedi.

Müşteki Nilhan Osmanoğlu Vatansever ise "Yüz binlerce kişinin izlediği bir programda, çocuğum, ailem izlerken mizahla nitelendirilemez, edep yoksunu söylemlerde bulunulmuştur. Bunları eleştiri gibi de nitelendiremeyiz. Hala internette videoları dönüyor. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müvekkiline yüz binlerce kişinin önünde hakaret edildiğini belirten müşteki vekili Cem Kaya, "Müjdat Gezen, çocukluğumuzdan beri hayranlıkla izlediğimiz bir sanatçıdır. Keşke öyle kalsaydı. Fakat son dönemlerde sadece müvekkilime değil, Cumhurbaşkanı da olmak üzere pek çok kişiye ideolojik söylemlerle hakaretlerde bulunmaktadır. Cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.