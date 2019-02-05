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Müjdat Gezen'in Nilhan Osmanoğlu'na "hakaret" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Sanatçı Müjdat Gezen, bir televizyon programında 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı

İSTANBUL (AA) - 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na, katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanatçı Müjdat Gezen'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Müjdat Gezen ile müşteki Nilhan Osmanoğlu katıldı.

Savunma yapan Gezen, "Savunulacak bir şey göremiyorum. Kendisini ilk defa görüyorum. Hiç tanımıyorum. Kendisine hakaret etmedim." dedi.

Müşteki Nilhan Osmanoğlu Vatansever ise "Yüz binlerce kişinin izlediği bir programda, çocuğum, ailem izlerken mizahla nitelendirilemez, edep yoksunu söylemlerde bulunulmuştur. Bunları eleştiri gibi de nitelendiremeyiz. Hala internette videoları dönüyor. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müvekkiline yüz binlerce kişinin önünde hakaret edildiğini belirten müşteki vekili Cem Kaya, "Müjdat Gezen, çocukluğumuzdan beri hayranlıkla izlediğimiz bir sanatçıdır. Keşke öyle kalsaydı. Fakat son dönemlerde sadece müvekkilime değil, Cumhurbaşkanı da olmak üzere pek çok kişiye ideolojik söylemlerle hakaretlerde bulunmaktadır. Cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanık Gezen tekrar söz alarak, "Ben burada suç olan şeyin ne olduğunu anlamış değilim. Telefonla katıldığım programda 'Hanımefendi adayı istiyor' dediler. Ben de 'Adayı değil de neyse. Bunu sonra konuşuruz' dedim. Burada kimseyi aşağılayacak bir ifade kullanmadım. Avukat yalan söylüyor." şeklinde konuştu.

Avukat Kaya, Gezen'in kendisine yalancı dediğini söyleyerek, bunun tutanağa geçirilmesini istedi. Gezen'in avukatları ise müvekkilinin konuştuğu esnada müdahale edildiğini belirtti.

Tarafların arasındaki sözlü tartışmanın sürmesi üzerine hakim, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nilhan Osmanoğlu'nun savcılığa dilekçe sunarak, Halk TV'de 15 Şubat 2017'de yayınlanan Halk Arenası programında Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada, kendisine ve ailesine hakaret edildiğini iddia ederek, şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, programın ilgili kısmına ilişkin bilirkişi raporu hazırlatıldığı, Gezen'in müştekiye hitaben yaptığı konuşma sırasında, "Ben kadını beğendim yahu..." dediği, "Adayı versin mi abi?" sorusu üzerine "Adayı değil ama neyse... Bunu sonra konuşuruz." şeklinde cevap verdiği belirtiliyor.

Gezen'in soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, sözlerinin içeriğinde hakaret olarak değerlendirilebilecek hiçbir ima olmadığı, Osmanoğlu'nun iddiasını kabul etmediğini belirtmesine karşın, konuşmanın akışı ve bütünü içerisinde değerlendirmeler dikkate alındığında hakaret suçunu oluşturabileceği anlaşıldığından, isnat edilen suçun uzlaştırma kapsamında olmasından dolayı, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ifade ediliyor.

Taraflar arasında uzlaştırma sağlanamadığı belirtilen iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
müjdat gezen Nilhan Osmanoğlu

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