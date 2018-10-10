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Müjde Ar: 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' annemin baş sözüydü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen söyleşide kadınlarla bir araya gelen sinema sanatçısı Müjde Ar, "Çok zorluklarla karşılaştık.

Müjde Ar: 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' annemin baş sözüydü

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen söyleşide kadınlarla bir araya gelen sinema sanatçısı Müjde Ar, "Çok zorluklarla karşılaştık. Annem Aysel Gürel erkek gibi savaştı. Dolayısıyla belki de gücünü oradan alıyordu; zorluklara karşı yenilmemek. 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' baş sözüydü" dedi.
Nilüfer Belediyesi, 2010 yılından bu yana 'Kadın Hayata Yakın' projesi kapsamında, ilçede oturan kadınları, okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturuyor. 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' adlı şiir kitabının yazarı ve dillere dolanan birçok şarkıyı kaleme alan merhum Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar da bu kapsamda, 28 mahallede oturan 800'ü aşkın kadın ile bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katıldığı söyleşi, Müjde Ar'ın annesi Aysel Gürel’in yaşamından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başladı. Müjde Ar ile birçok kadın, belgesel gösterimi ve Ar'ın annesiyle anılarını anlatması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan kitabını da anlattı. Her şeyi annesine borçlu olduğunu ifade eden Müjde Ar, "Ben, annemin kızıyım. Bütün filmler oradan çıktı. Başka bir ailede olsaydım, Aysel gibi bir annem olmasaydı, oyunculuğu seçer miydim, bu filmlere cesaret edebilir miydim bilmiyorum" dedi.
'ÇOK ZORLUKLARLA KARŞILAŞTIK'
Çok zor bir çocukluk dönemi geçirdiklerini anlatan Müjde Ar, 1960'lı yıllarda Türkiye'de 2 çocuklu güzel bir kadının, bekar olarak hayatını kazanmasının çok zor olduğunu söyledi. Müjde Ar, şöyle dedi:
"Çok zorluklarla karşılaştık. Annem, erkekten çok erkek gibi savaştı. Dolayısıyla belki de gücünü oradan alıyordu; zorluklara karşı yenilmemek. Sonradan şarkı sözü yazmaya başladı ama bir tiyatrocu maaşıyla 2 çocuğu yetiştirmek, okutabilmek çok zordu. 'Hırsız olmayın, namussuz olmayın’ sözü hâlâ kulaklarımda. 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' baş sözüydü. Ölünceye kadar yazdı. En son dizleri titriyordu. Titreye titreye yazdı. Türkçeye de çok hakimdi."
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Müjde Ar'a teşekkür ederek, "Aysel Gürel'in dediği gibi, kadınların özgür birey olması konusundaki kavgamız devam edecek. Bu kentte, kentteki insanların gülümsemesi için de sevdamız devam edecek" dedi.

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Müjde Ar: 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' annemin baş sözüydüMüjde Ar: 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' annemin baş sözüydüMüjde Ar: 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' annemin baş sözüydüMüjde Ar: 'Hep ayaklarınızın üzerinde durun' annemin baş sözüydü

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