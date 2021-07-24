Müjde! Ekran kartı fiyatları yakında düşecek

Kripto paraların yaygınlaşması ve popülerleşmesi ile birlikte, mining yapan kişilerin sayısı da hayli arttı. Bilindiği üzere bazı kripto paraları üretmek için yüksek güçlü GPU yani ekran kartlarından faydalanılıyor.

Günümüz kurlarıyla bir ekran kartı kendi parasını 6 – 7 ay gibi bir sürede çıkartıyor. Sonrasında ise getirisi tamamen kar olarak kullanıcıya kalıyor. Hal böyle olunca ekran kartlarına olan talepte de patlama yaşandı.

Şu anda piyasada ekran kartı bulmak fena halde zorlaşmış durumda. Olan ekran kartlarının fiyatları da hayli üst seviyelerde. Peki bu fiyatlar ne zaman düşecek?

Günümüzde mining ile uğraşanların çok büyük bir bölümü ethereum kazıyor. Bitcoin’den sonra en değerli kripto para konumunda yer alan ETH önümüzdeki günlerde bir güncelleme alacak.

ETH 2.0 güncellemesi ile birlikte madencilerin kazançları da önemli oranda düşecek. Bu da madencilik yapmayı eskisi kadar karlı kılmayacak.

Bu seviyede pek çok kişinin sisteminin fişini çekerek ekran kartlarını satışa çıkarması bekleniyor. Bu durumda piyasadaki kartların fiyatı da muhtemelen düşecektir.

Eğer şu sıralar ekran kartı almayı düşünüyorsanız Ağustos ayındaki ETH güncellemesine kadar beklemenizi öneririz. Böylece daha makul fiyatlardan ekran kartı almanız da mümkün olacaktır. Elbette yine de tercih sizin.

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