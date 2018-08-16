Müjde geldi: Google, WhatsApp’taki tüm sınırları kaldırdı!

Google Drive WhatsApp Android kullanıcıları tarafından çoğunlukla yedekleme için kullanılıyor. WhatsApp mesajlarının kaybolmamasını isteyen kullanıcılar her bir mesaj tanesini Google Drive sunucularına yedekliyor. Böylece geçmişteki WhatsApp anıları kaybolmuyor. Fakat her anıyı Google Drive sunucularına yedekleyebilmek ne yazık ki mümkün değil. WhatsApp yedeklemelerinin belirli bir kotası var. Aslında vardı desek daha doğru olur.

WHATSAPP’IN GOOGLE DRİVE YEDEKLEME SINIRI KALKTI

WhatsApp ve Google yaptıkları anlaşma ile WhatsApp yedeklemelerindeki kota sınırını kaldırdı. Bundan böyle WhatsApp kullanıcıları ücretsiz ve sınırsız bir şekilde WhatsApp mesajlarını Google Drive’a yedekleyebilecek. Böylece tüm WhatsApp anıları Google Drive sunucularında saklanabilecek.

WHATSAPP KULLANICILARI İÇİN SON GÜN 12 KASIM

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre sınırsız Google Drive kullanımı takvimler 12 Kasım’ı gösterdiğinde başlayacak. 1 yıldır güncellenmeyen WhatsApp yedekleri ise 12 Kasım tarihine kadar güncellenmediğinde tek celsede silinecek. Kasım ayında sürpriz yaşamamak için WhatsApp yedek almada fayda var dostlar.



