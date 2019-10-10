Müjde geldi: Kemalpaşa’ya yüksekokul kuruluyor

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, ilçeye İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından meslek yüksekokulu kurulacağı müjdesini verdi. Demirtaş, "Yüksekokul kurulması noktasında mutabakata varmış bulunuyoruz. Hizmet noktasında hiçbir zaman bizim seviyemizde olmayan siyasi partilerin temsilcileri ile kısır tartışmalar içerisine girmeyecek, ilçemiz için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, beraberinde AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Metin Yaşar ve MHP Meclis Grup Başkan Vekili Canip Han ile birlikte İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’i makamında ziyaret etti.

Kemalpaşa’ya üniversite kurulması konusuna Mehmet Ali Demirtaş son noktayı koydu. Yapılan görüşme ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Meclis gurup başkan vekillerimizle birlikte İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’i makamında ziyaret edip, Kemalpaşamıza yüksek okul kurulması noktasında mutabakata vardık. Kemalpaşa olarak bizim yalanlara, dolanlara ve tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. İlçemiz için yapılacak olan hayırlı her işe destek olacağız demiştik; ancak gelinen noktada gördük ki bunların tek derdi seviyesizce siyaset yapmakmış. Onun için bizde kendi adımlarımızı attık" ifadelerini kullandı.