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Müjde geldi: Kemalpaşa’ya yüksekokul kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, ilçeye İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından meslek yüksekokulu kurulacağı müjdesini verdi.

Müjde geldi: Kemalpaşa’ya yüksekokul kuruluyor

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, ilçeye İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından meslek yüksekokulu kurulacağı müjdesini verdi. Demirtaş, "Yüksekokul kurulması noktasında mutabakata varmış bulunuyoruz. Hizmet noktasında hiçbir zaman bizim seviyemizde olmayan siyasi partilerin temsilcileri ile kısır tartışmalar içerisine girmeyecek, ilçemiz için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, beraberinde AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Metin Yaşar ve MHP Meclis Grup Başkan Vekili Canip Han ile birlikte İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’i makamında ziyaret etti.
Kemalpaşa’ya üniversite kurulması konusuna Mehmet Ali Demirtaş son noktayı koydu. Yapılan görüşme ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Meclis gurup başkan vekillerimizle birlikte İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’i makamında ziyaret edip, Kemalpaşamıza yüksek okul kurulması noktasında mutabakata vardık. Kemalpaşa olarak bizim yalanlara, dolanlara ve tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. İlçemiz için yapılacak olan hayırlı her işe destek olacağız demiştik; ancak gelinen noktada gördük ki bunların tek derdi seviyesizce siyaset yapmakmış. Onun için bizde kendi adımlarımızı attık" ifadelerini kullandı.

"Daha bir fakülte nasıl kurulur onu bile bilmiyorlar"
Mecliste, konuyu farklı tartışmalara getirerek algı operasyonu yürütüldüğünü öne süren Demirtaş, şöyle devam etti:
“Belediye başkanı ve meclis üyesi olmuşlar ancak daha bir fakülte kurulması, kapatılması ve isminin değiştirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı olması gerektiğini bilmiyorlar. Söyledikleri yalanlarla ilçeye fakülte kurulmasına karşı geldiğimizi empoze etmeye çalışıyorlar. Biz fakülte kurulmasına karşı değiliz. Gerekirse onun içinde Ankara’ya gider, bütün bakanlarımızdan randevu alır, ilçemize fakülte kazandırılması içinde ne gerekiyorsa yaparız. İzmir Demokrasi Üniversitesiyle birlikte bu yönde olumlu bir adım atarak ilk etapta ilçemizde yüksek okul Kurulması noktasında mutabakata varmış bulunuyoruz. Hizmet noktasında hiçbir zaman bizim seviyemizde olmayan siyasi partilerin temsilcileri ile kısır tartışmalar içerisine girmeyecek ilçemiz için ne gerekiyorsa yapacağız."

Müjde geldi: Kemalpaşa’ya yüksekokul kuruluyor

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