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Müjde! iOS 14 ile App Store'dan uygulama indirmeye gerek kalmayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Apple iOS 14 ile Android tarafındaki Instant Apps'ın bir benzerini iOS'a getiriyor. Apple'ın iOS 14 ile sunacağı yeni özellik ile uygulamaları indirmenize gerek kalmayacak, uygulamalar daha indirilmeden deneyimlenecek. İşte iOS 14'ün yeni özelliği hakkındaki ilk detaylar

Müjde! iOS 14 ile App Store'dan uygulama indirmeye gerek kalmayabilir!

Apple iOS 14'ü Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2020 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde ilk kez görücüye çıkaracak. Tarihinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan konferans, iOS 14'ün yeniliklerinin de ilk kez sunulduğu yer olacak. Fakat her nasıl olduysa daha etkinlik günü gelmeden iOS 14'e erken erişim sağlamayanlar var ve bu insanlar iOS 14'ün bazı yeniliklerini erkenden paylaşıyorlar. Bu paylaşımlardan bir tanesi iOS 14'e erken erişim sağlamayı başaran 9toMac sitesi paylaştı. Sitenin paylaştığına göre depolama sorunu yaşayan iPhone kullanıcılarının tek çare olarak iOS 14'ü yüklemesi gerekebilir.

İOS 14 İLE APP STORE'DAKİ UYGULAMALARI İNDİRMEYE GEREK YOK

9to5Mac sitesi, iOS 14'ün Clips isimli yeni API'nda bir parça keşfetti. Bu parçanın ne işe yaradığı hakkında incelemelerini sürdüren site, sevindirici bir sonuca ulaştı. Zira, ulaşılan sonuca göre iPhone kullanıcıları, App Store'daki uygulamaları iPhone'larına yüklemeden deneyimleyebilecek.

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ANDROİD TARAFINDA DA VAR AMA...

Android Instant Apps özelliği gibi çalışacak olan bu özellik ile App Store'daki uygulamalar, depolamadan herhangi bir pay almaksızın çalıştırılabilecek. Fakat Android tarafında bu özellik uygulamaların tüm özelliklerini kullanma imkanı tanımıyor. Yani bir uygulamayı tam kapasite kullanabilmek için yine de o uygulamayı indirmek gerekebiliyor. iOS 14'te de bu durumun geçerli olması muhtemel.

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iOS 14 iPhone App Store Apple android ınstant apps

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