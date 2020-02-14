Müjde! Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite sonunda gerçek oluyor

AirPods Apple kullanıcıları tarafından pek bir sevildi. Önce 1.nesli ile dikkat çekici satış rakamlarına ulaşan AirPods, 2.nesli ile bu başarısını daha da yükseltti. Hal böyle olunca, diğer üreticiler de Apple AirPods ile rekabet edebilecek yeni nesil bluetooth kulaklıklar üretmeye başladı. Üreticiler çok önemli bir değişikliğe giderek kulaklıklarını AirPods'tan daha uygun fiyatlara sundu. Hal böyle olunca, Apple'ın kulaklıkları yerine diğer üreticilerin AirPods kadar performanslı olan kulaklıkları tercih edilmeye başlandı. Bunun farkında olan Apple, uygun fiyatlı bir AirPods Pro üretmek için AirPods Pro Lite ismini ortaya çıkardı.

APPLE AİRPODS PRO LİTE ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Apple AirPods Pro Lite Apple'ın ucuz AirPods modeli olacak. AppleInsider'dan gelen bilgilere göre Apple, ANC destekli bluetooth kulaklığı AirPods Pro'nun ucuz versiyonu AirPods Pro Lite'ın üretimi için tedarikçilerle görüşmelere başladı bile. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Apple AirPods Pro Lite'ın üretimine başlayacak. Kulaklığın üretim ve tanıtım zamanı için tahminler var ancak bunların önünde de birtakım engeller söz konusu.