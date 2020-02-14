HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Müjde! Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite sonunda gerçek oluyor

Müjde! Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite sonunda gerçek oluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 12:20 | Son Güncelleme

Apple AirPods Pro'nun uygun fiyatlı bir modelini üretmeye hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre, Apple'ın uygun fiyatlı bluetooth kulaklığının ismi AirPods Pro Lite olacak ve AirPods Pro Lite, iPhone SE 2 diye de bilinen iPhone 9 ile birlikte tanıtılacak. Fakat tanıtım için bazı engeller var.

Müjde! Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite sonunda gerçek oluyor

AirPods Apple kullanıcıları tarafından pek bir sevildi. Önce 1.nesli ile dikkat çekici satış rakamlarına ulaşan AirPods, 2.nesli ile bu başarısını daha da yükseltti. Hal böyle olunca, diğer üreticiler de Apple AirPods ile rekabet edebilecek yeni nesil bluetooth kulaklıklar üretmeye başladı. Üreticiler çok önemli bir değişikliğe giderek kulaklıklarını AirPods'tan daha uygun fiyatlara sundu. Hal böyle olunca, Apple'ın kulaklıkları yerine diğer üreticilerin AirPods kadar performanslı olan kulaklıkları tercih edilmeye başlandı. Bunun farkında olan Apple, uygun fiyatlı bir AirPods Pro üretmek için AirPods Pro Lite ismini ortaya çıkardı.

Apple AirPods Pro-1

APPLE AİRPODS PRO LİTE ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Apple AirPods Pro Lite Apple'ın ucuz AirPods modeli olacak. AppleInsider'dan gelen bilgilere göre Apple, ANC destekli bluetooth kulaklığı AirPods Pro'nun ucuz versiyonu AirPods Pro Lite'ın üretimi için tedarikçilerle görüşmelere başladı bile. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Apple AirPods Pro Lite'ın üretimine başlayacak. Kulaklığın üretim ve tanıtım zamanı için tahminler var ancak bunların önünde de birtakım engeller söz konusu.

KORONAVİRÜS SALGINI AİRPODS PRO LİTE'IN ÜRETİMİNİ ETKİLEYEBİLİR

Apple AirPods Pro Lite'ın üretiminin önündeki en büyük engel Mobil Dünya Kongresi'ni dahi iptal ettiren koronavirüsü salgını. Çin'deki üreticilerin üretimi durdurması Apple'ı oldukça zora sokuyor. Fakat koronavirüs salgınının yakın bir zamanda sona ermesi durumunda Apple'ın üretime başlaması, salgının devam etmesi durumunda ise Apple'ın AirPods Pro Lite'ın üretimini Hindistan'a kaydırması bekleniyor. Kulaklığın tanıtımı ise herhangi bir aksilik yaşanmazsa iPhone SE 2 olarak da bilinen iPhone 9'un lansmanında yapılacak ve AirPods Pro Lite'a ait tüm bilgiler bu etkinlikte ortaya çıkacak. Siz uygun fiyatlı AirPods Pro Lite hakkında ne düşünüyorsunuz?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple AirPods Apple AirPods Apple AirPods Pro Apple AirPods Pro Lite AirPods Pro Lite AirPods Pro Kulaklık bluetooth kulaklık kablosuz kulaklık

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Gören dönüp bir daha baktı

Gören dönüp bir daha baktı

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

3310 yetmedi: Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor!

3310 yetmedi: Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Unutulan telefon General Mobile GM 9 Plus sonunda satışa çıktı! İşte fiyatı...

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro için tasarlanan ilginç aksesuar görenleri şaşırttı!

Xiaomi Mi 10 ile birlikte tanıtılan aksesuar görenleri şaşırttı!

Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı

Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı

Google, Nest cihazlar için talepte bulundu

Google güvenlik önlemlerini artırıyor

Xiaomi telefonlarda bu yöntem ile reklamları engelleyebilirsiniz

Xiaomi telefonlarda bu yöntem ile reklamları engelleyebilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.