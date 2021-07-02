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Müjde Uzman'dan sevgilisi Oğuzhan Uğur ile aşk pozu! "İyi ki varsın yanımda" notuyla paylaştı

02.07.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber ve müzisyen Oğuzhan Uğur ile aşk yaşamaya başlayan Müjde Uzman, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu Müjde Uzman, Uğur'la teknede çekilen romantik bir fotoğrafı aşk dolu sözlerle paylaştı.

Müjde Uzman'dan sevgilisi Oğuzhan Uğur ile aşk pozu! "İyi ki varsın yanımda" notuyla paylaştı

Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile YouTuber ve müzisyen Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladıklarını duyurmuşlardı.

Müjde Uzman ile araba çekildiği kareyi takipçileri ile paylaşan Oğuzhan Uğur, 'Güneşin doğuşu batışından farksız' diyerek aşkını ilan etmişti.

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TEKNEDE ROMANTİK POZ!

Ünlü çift güney sahillerinde birlikte tatile çıktı. Müjde Uzman, sevgilisi Oğuzhan Uğur ile teknede çekilen romantik bir fotoğrafı "Sen ben içimde. Cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde. İyi ki varsın yanımda" notuyla Instagram'dan paylaştı.

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Aynı kareyi kendi hesabından paylaşan Oğuzhan Uğur ise "Gülmeyi unutan yaşlı gözlere" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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