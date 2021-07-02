Müjde Uzman'dan sevgilisi Oğuzhan Uğur ile aşk pozu! "İyi ki varsın yanımda" notuyla paylaştı

Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile YouTuber ve müzisyen Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladıklarını duyurmuşlardı.

Müjde Uzman ile araba çekildiği kareyi takipçileri ile paylaşan Oğuzhan Uğur, 'Güneşin doğuşu batışından farksız' diyerek aşkını ilan etmişti.

TEKNEDE ROMANTİK POZ!

Ünlü çift güney sahillerinde birlikte tatile çıktı. Müjde Uzman, sevgilisi Oğuzhan Uğur ile teknede çekilen romantik bir fotoğrafı "Sen ben içimde. Cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde. İyi ki varsın yanımda" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Aynı kareyi kendi hesabından paylaşan Oğuzhan Uğur ise "Gülmeyi unutan yaşlı gözlere" notunu yazdı.

