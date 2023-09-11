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Müjde! WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı ortaya çıktı, dikkatleri üzerine çekti...

11.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı ortaya çıkan yeni bir özellik ise dikkatleri üzerine çekti! Aktarılanlara göre bu özellik örneğin, Signal uygulamasını kullanan bir kişinin WhatsApp hesabı olmasa bile WhatsApp'taki kullanıcılarla iletişime geçmesine olanak tanıyacak.

Müjde! WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı ortaya çıktı, dikkatleri üzerine çekti...

Avrupa Birliği, kısa bir süre önce Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen önemli bir rekabet reformu üzerinde anlaşmaya vardı. DMA kapsamında büyük teknoloji şirketleri kullanıcılara farklı uygulamalar kullanarak birbirleriyle iletişim kurma olanağı sunmak zorunda kalacak. WhatsApp da Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'nda belirtilen yeni düzenlemelere uyması gerekecek şirketlerden biri.

YENİ BİR BÖLÜM ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Google Play Store'da bulunan en son Android için WhatsApp beta 2.23.19.8 güncellemesi ile WhatsApp'ın yeni düzenlemelere uymak için çalıştığı keşfedildi. Buna göre WhatsApp yeni düzenlemelere adanmış yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor.

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WABetaInfo'nun aktardığına göre, bu bölüm halen geliştirme aşamasında olduğu için henüz hazır değil, boş görünüyor ve kullanıcılar tarafından erişilebilir değil, ancak başlığı bize şu anda üzerinde çalıştıklarını doğruluyor.

6 AYLIK SÜRE DETAYI

WhatsApp'ın Avrupa Birliği'nde bu hizmeti sunabilmesi adına uygulamayı yeni Avrupa düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmek için 6 aylık bir süresi olduğu söyleniyor. Şu an için bu özelliğin Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri de kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini koruyor.

WHATSAPP'TAKİ KULLANICILARLA İLETİŞİM İMKANI

Bu özellik ile WhatsApp, hesabı olmasa bile diğer kişilerin WhatsApp'taki kullanıcılarla iletişime geçmesine olanak tanıyacak. Örneğin, Signal uygulamasından biri, WhatsApp hesabı olmasa bile bir WhatsApp kullanıcısına mesaj gönderebilecek.

Geliştirme aşamasında olduğu söylenen üçüncü taraf sohbet desteğinin, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulması bekleniyor.

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