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Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha: Kullanıcıların hayatı kolaylaşacak

13.11.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcıları için yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre WhatsApp şimdi de bazı kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir özelliği hayatımıza sokacak. Yeni özellik, WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedildi. Hem de bu özellik kullanıcıların severek kullandığı "Rahatsız Etme" ile ilgili! Bu yüzden müjde niteliğinde görülüyor. WhatsApp'ın yeni özelliği bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve bu özelliğin önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha: Kullanıcıların hayatı kolaylaşacak

iOS ve Android uygulaması bulunan WhatsApp yeni özellikler için kollarını sıvamış gibi duruyor. WhatsApp son zamanlarda çevrimiçi bilgisini gizleme, bir kez görüntülenen fotoğraflarda ekran görüntüsünü alınmasını engelleme gibi bazı özellikler getirmişti. Tıpkı bu saydığımız özellikler gibi, WhatsApp'ın çoğu yeni özelliği bazı kullanıcılar tarafından önceden denenebiliyor. Bu WhatsApp'ın beta sürümleri sayesinde oluyor. WhatsApp yeni bir özellik çıkmadan önce, genelde o özelliği uygulamasının beta sürümlerine ekleniyor ve böylece daha çıkmadan WhatsApp'a hangi özelliklerin geleceği görülebiliyor. Şimdi yeni bir özellik daha görülmüş durumda. Üstelik bu özellik bir müjde niteliğinde!

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ! "RAHATSIZ ETME" MODU...

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp cevapsız çağrılar için "Rahatsız Etme" modu desteği getiriyor. Bu özellik sayesinde "Rahatsız Etme" modu etkinken çağrılar otomatik cevapsıza düşecek. Ayrıca telefon rahatsız etme modundayken cevapsız bir çağrı olup olmadığını anlayabileceksiniz. Üstelik Play Store'da bulunan en son WhatsApp beta güncellemesi sayesinde, bu özellik artık belirli beta test kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi.

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WhatsApp'ın yeni özelliğinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek ise son derece kolay. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;

  • Telefon ayarlarınızdan Rahatsız Etme modunu etkinleştirin
  • Bir arkadaşınızdan sizi birkaç saniyeliğine aramasını isteyin.
  • WhatsApp'taki aramalar kısmında "Rahatsız Etme moduyla sessize alındı" etiketini görürseniz bu, söz konusu özellik sizin için de etkinleştirilmiş demek oluyor.

Bu bilginin yalnızca size gözükeceğini belirtelim. Arayan kişi, etkinleştirilen rahatsız etmeyin modu nedeniyle aramayı kaçırdığınızı bilmeyecek.

Cevapsız aramalar için Rahatsız Etmeyin modu desteği bugün bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak.

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