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Müjdeyi belediye başkanı vermişti! İzmit’te nikah ve düğün salonları 1 TL oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in daha önce müjdesini verdiği ve komisyona sunulan öneri kabul edildi. Yarın belediye meclisine sunulacak olan komisyon kararı ile vatandaşlar İzmit Belediye’sinin düğün ve nikâh salonlarından sadece 1 TL’ye faydalanabilecek.

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! İzmit’te nikah ve düğün salonları 1 TL oldu

Başkan Hürriyet, İzmit’te yaşayan vatandaşların nikah ve düğün salonlarından eski tarifeye göre yüzde 90 indirimli faydalanmaları ve şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşların düğün salonlarından ücretsiz faydalanması için Plan ve Bütçe Komisyonu’na öneride bulunmuştu.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Komisyonda kabul edilen öneri ile vatandaşlar Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya ve Erol Olçok, Necati Gençoğlu, Ayazma ve Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezleri’nden 1TL’ye faydalanabilecekken; şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşlar da merkezlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

DEVLET OKULLARI VE STK'LARIN ETKİNLİKLERİNE DE 1 TL

Ayrıca komisyondan çıkan karar ile Devlet Okulları, Sivil Toplum Kuruluşları da hafta içi velilerin, öğrencilerin ve halkın yararına yapacağı kültürel ve yöresel faaliyetler için Yunus Emre Kültür Merkezi hariç belediyenin diğer kültür merkezlerine 1 TL ödeyecek.

(İHA)

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