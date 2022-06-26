Müjdeyi Elon Musk verdi! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen "Optimus" 3 ay içinde hazır olacak

Elon Musk, Tesla'nın yapay zeka destekli insansı robotu "Optimus"u hazırlıyor. Tesla, ilk olarak geçtiğimiz ağustos ayında duyurulan robotu için oldukça dikkat çekici özelliklerden bahsediyor. Örneğin saatte 8 km/s hızla ilerleyebilecek olan robotun yaklaşık 1.82 cm boyu olacağı ve yaklaşık 68 kg kaldırma yeteneğine sahip olacağı söyleniyor. Elon Musk ise geçen yıl projeyi ilk kez açıklarken, Tesla'nın 2022'nin sonunda çalışan bir prototipe sahip olacağını söylemişti. Ünlü milyarder son zamanlarda ise şirketin 2023'te robotun üretimine başlamayı hedeflediğini dile getirmişti.

TESLA'NIN ROBOTU 3 AY İÇİNDE HAZIR HALE GELECEK

Geride bıraktığımız Salı günü Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Elon Musk, robotun bir prototipinin 30 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Tesla AI Day etkinliğinde gösterileceğini kaydetti. Yani bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen insansı robot 3 ay içinde hazır olacak.

Bir fabrikada ve diğer ortamlardaki 'tehlikeli ve sıkıcı' görevlerin üstesinden gelmek için tasarlanacak olan robotun, aynı zamanda bir dost ve bir evcil hayvan gibi 'çok iyi bir arkadaş' olacağı söyleniyor.

Tesla bot olarak da isimlendirilen Tesla Optimus robotunun robotun kendi özelleştirilmiş sensörlerine sahip olmasıyla birlikte Tesla imzalı elektrikli araçlarda kullanılan otopilot yazılımını içereceği de belirtilmekte. Tesla'nın otopilot kameraları ise robotun kafasının ön kısmına yerleştirilecek.

OPTIMUS İLE "BAŞKA HEYECAN VERİCİ ŞEYLER" DE OLACAK

SpaceX'in de sahibi olan ve dünyanın en zengin insanı olan Musk, daha fazla ayrıntı vermeden AI Day etkinliğinde ortaya çıkacak 'başka heyecan verici şeyler' olacağını da belirtti.

Ayrıca Tesla'da gerçekleşecek işten çıkarmalara da değinerek, "önümüzdeki üç ay içinde işgücünün yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılacağını" söyledi.

