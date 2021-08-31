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Müjgan Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferhan Şensoy’un kızı kimdir?

31.08.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un Derya Baykal ile evliliğinden olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babası gibi oyunculuğa gönül vermiş bir isimdir. 3 yıllık sevgilisi Cem Öğet’le 2018’de evlenen Müjgan Ferhan Şensoy, babasının kurduğu Ortaoyuncular’da yeteneklerini sergiliyor.

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferhan Şensoy’un kızı kimdir?

Birçok oyun yazıp yöneten ve oynayan Müjgan Ferhan Şensoy, hem babası ve annesi hem de önemli isimlerle birlikte oyunlarda yer aldı. Müjgan Ferhan Şensoy, Azra Kohen’in kaleme aldığı Fi, Çi, Pi kitaplarının sinemaya uyarlanan dizilerinde de Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür ile birlikte oynadı.

MÜJGAN FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Tiyatro oyuncuları Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları olan Müjgan Ferhan Şensoy, 25 Ocak 1989’da İstanbul’da doğdu. 2002’de "Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu” adındaki tiyatro oyununda rol alan Müjgan Ferhan Şensoy, 2016’da kendisinin yazıp yönettiği, “Pera’daki Hayalet” adındaki tiyatro oyunu Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu sahnesinde sahnelendi.

Oyunda Orçun Kaptan, Pınar Ünsal, Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy, Efe Tunçer, İlksen Ökte, Sertaç Akkaya, Eser Eyüboğlu, Esra Kılıç, Sahra Verer, Enes Yavuz oyuncu olarak yer aldı. 2011’de New York, “Tisch School of Arts” okulundan mezun olan Müjgan Ferhan Şensoy, 9 Şubat 2017’den itibaren Ortaoyuncular Tiyatrosunda gösterime giren ve Ferhan Şensoy‘un yazıp yönetmenliğini yaptığı “Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?” Adındaki tiyatro oyununda Ali Çatalbaş, Ferhan Şensoy, Pınar Alsan, Serap Günaydın, Elif Durdu ve Derya Şensoy ile yer aldı.

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferhan Şensoy’un kızı kimdir??

Müjgan Ferhan Şensoy, 2017’de Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Fi, Çi, Pi, dizinin kadrosunda yer aldı.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ile oyuncu-sunucu Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öğet ile evlendi.

BABASININ ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YAPTIĞI ACI PAYLAŞIM

Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021 Salı günü hayata gözlerini yumdu. Müjgan Ferhan Şensoy, babasının vefatının ardından Twitter’dan, ’’Babam uçtu göklere…’’ paylaşımını yaptı.

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferhan Şensoy’un kızı kimdir?

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Ferhan Şensoy Derya Baykal
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