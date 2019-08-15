HABER

Mujibur Rahman İstanbul'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Bangladeş'in atası olarak bilinen Sheikh Mujibur Rahman şehit edilişinin 44. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı

İSTANBUL (AA) - Bangladeş'in atası olarak bilinen Sheikh Mujibur Rahman şehit edilişinin 44. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğu ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle gerekleştirilen etkinliğe katılan Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Cemal Demir, Türkiye-Bangladeş ilişkilerini konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyeye çekilmesi için önerilerini sıralayan Demir, bu süreçte medyanın önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Demir, Türkiye ve Bangladeş'in stratejik hedeflerini belirlemesi gerektiğini aktararak, "İki ülke arasındaki bilgi ve birikimi artırmak için hedefler belirlenmeli. Mesajların iletileceği iletişim kanallarının sağlanması gerekiyor. Muhataplar burada üniversiteleri devlet kurumları ve medya olabilir. Bu kurumlar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi lazım. Medya faaliyetlerine azami özen gösterilmeli. Medya alanında ilişkileri artırmamız şart. Çünkü ülkelerin bilinirliği medya aracılığıyla sağlanıyor." diye konuştu.

Bangladeş ziyaretlerinde söz konusu ülkenin medyasında Türkiye'nin ne kadar yer aldığı konusunda da araştırmalar yaptığını ifade eden Demir, iki ülke arasındaki mesafenin uzaklığının dijital medyayı daha da önemli bir konuma getirdiğini söyledi.

Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazmi Ağıl ise Bangladeş'te kaldığı süre içerisinde edindiği izlenimlerin yer aldığı şiirlerini seslendirdi.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam ise yaptığı selamlama konuşmasında Sheikh Mujibur Rahman'ın Bangladeş tarihindeki yerine değindi. Rahman'ın Bangladeş'in doğuşundaki rolüne dikkati çeken Islam, Sheikh Mujibur Rahman'ın, savaştan bitkin çıkan bir ulusun yeniden doğuş aşamasında kararlı ve vizyon sahibi bir lider olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Etkinlikte Mujibur Rahman'ın hayatını anlatan bir de belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildiÇalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi
fotoğraflar//Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu (1)fotoğraflar//Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu (1)
MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Sheikh Mujibur Rahman

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.