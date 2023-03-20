Mukabele başladı mı, hangi kanalda saat kaçta? Kanal 7, Diyanet Tv, mukabele saatleri!

Mukabele 2023 programları merak ediliyor. Hangi kanallarda mukabele olacağı ve saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukabele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğidir. Peki, Mukabele başladı mı, hangi kanallarda var? İşte, Kanal 7, Diyanet Tv mukabele saatleri...

MUKABELE BAŞLADI MI, HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Kelime anlamı, “Karşılaştırma, yüzleştirme, karşılık verme; aralarındaki farkı ortaya çıkarmak için metinleri mukayese etme karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma" olan mukabelenin Ramazan'a has anlamı, hafızların cemaat huzurunda Kur'anı onlarla birlikte okumalarıdır.

Ramazan ayının başlamasıyla tüm Müslümanların bir araya gelip okudukları mukabele yani Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunması sünnettir. Mukabele, Cebrail'in (as) her sene Ramazan ayında gelip Kur'an'ı Hz. Peygamber ile karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.

KANAL 7 MUKABELE SAATLERİ:

Kanal 7 ekranlarında mukabele Ramazan ayının ilk günü başlayacak. 23 Mart Perşembe günü saat 05:30'da mukabele programı yayınlanacak.

DİYANET TV MUKABELE SAATLERİ:

Diyanet Tv'de ise mukabele programı ekrana gelmeye başladı. Saat 07:00 ile 15:00 arası Diyanet Tv'de mukabele programını izleyebilirsiniz.

MUKABELE NEDİR?

Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukābele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.

Bu gelenek, Cebrâil’in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır (bk. ARZA). Kur’an’ın ramazan ayında nâzil olmaya başlaması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

