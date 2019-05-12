Mukabele geleneğini genç hafızlar yaşatıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nde ramazanda mukabele geleneği, genç hafızlar tarafından yaşatılıyor.

Camide uzun yıllardır süregelen mukabele geleneği, Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ndeki Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan gençler tarafından devam ettiriliyor.

Her gün ikindi namazı öncesi başlayan mukabelede 5 hafız, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.

Kaptan Mehmet Paşa Camisi imam hatibi Hamit Açıkgöz, genç hafızların camiye ayrı güzellik kattığını belirterek, "Memlekete hayırlı ve faydalı nesiller yetiştirmek için uğraş veriyoruz. Çocukların Kur'an-ı Kerim okuması cemaatin de hoşuna gidiyor." diye konuştu.

Genç hafızlardan Muhammed Nur da mukabele geleneğini sürdürdükleri için çok mutlu olduğunu, Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve ezberini pekiştirdiğini dile getirdi.

