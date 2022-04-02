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Mukabele saatleri Diyanet TV! 2022 Ramazan mukabele hangi kanalda, saat kaçta? Diyanet TV yayın akışı

02.04.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mukabele hangi kanalda, saat kaçta? Mukabele saatleri Diyanet TV yayın akışı üzerinden takip ediliyor. 2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan mukabele hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte; Diyanet TV üzerinden takip edebileceğiniz mukabele saati!

Mukabele saatleri Diyanet TV! 2022 Ramazan mukabele hangi kanalda, saat kaçta? Diyanet TV yayın akışı

Mukabele saatleri 2022! Mukabele hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Diyanet TV yayın akışını takip ediyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen ve mukabele dinlemek isteyen vatandaşlar mukabele saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor.

MUKABELE SAATLERİ 2022!

Bu yıl TRT 1, Kanal 7 ve Diyanet TV ekranlarında mukabele programları yayınlanacak.

KANAL 7: 05.15
TRT 1: 05.20
DİYANET TV: 06.00

DİYANET TV YAYIN AKIŞI

Diyanet TV yayın akışına göre mukabele saatleri her gün 06.00’da ve 15:00’da başlıyor ve yaklaşık 1 saat sürüyor.


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Ramazan
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