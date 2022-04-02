Mukabele saatleri Diyanet TV! 2022 Ramazan mukabele hangi kanalda, saat kaçta? Diyanet TV yayın akışı

Mukabele saatleri 2022! Mukabele hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Diyanet TV yayın akışını takip ediyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen ve mukabele dinlemek isteyen vatandaşlar mukabele saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor.

MUKABELE SAATLERİ 2022!

Bu yıl TRT 1, Kanal 7 ve Diyanet TV ekranlarında mukabele programları yayınlanacak.

KANAL 7: 05.15

TRT 1: 05.20

DİYANET TV: 06.00

DİYANET TV YAYIN AKIŞI

Diyanet TV yayın akışına göre mukabele saatleri her gün 06.00’da ve 15:00’da başlıyor ve yaklaşık 1 saat sürüyor.



