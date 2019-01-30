‘Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır’ projesinin belgesel gösterimi yapıldı

Mukaddes Emanetlerin 500’üncü yıl dönümünde ‘Mukkades Emanetler Hizmetinde Beş Asır” isimli projenin belgesel gösterimi ve kapanış programı gerçekleştirildi. ‘Mukaddes Şehirler’ sergisinin de yapıldığı geceye İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Önder İş Dünyası Sanayici İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde beş yıl boyunca gerçekleştirilecek olan ‘Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Yıl’ isimli programın Galası Cemal Reşit Rey’de düzenlenen program ile yapıldı. Program öncesinde ayrıca Mukaddes Şehirler isimli bir serginin açılışı da yapıldı. Sergide şehirlerin eski döneme ait fotoğrafları beğeniye sunuldu. Programa, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, ÖNSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Gökçeoğlu, yönetim kurulu üyeleri, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok ve çok sayıda davetli katıldı. Program konuşmaların ardından “Mukaddes Emanetlerin Hizmetinde Beş Asır” filminin gösterimi yapıldı. Mukaddes Emanetlerin beş yüzüncü yılında düzenlenen programın beş yıl boyunca devam etmesi ve önümüzdeki sene filmin tamamlanması beklendiği öğrenildi.

Ön gösterim programı öncesi sergide bir açıklama yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, insanların ileriye dönük olarak düşünmelerinin önemli olduğunu kaydederek, “ İnsanlar tarihlerinden gelen güç ile tarihlerinden gelen olgunluk ve dolgunluk ile yaşamlarını daha güçlü daha ileriye dönük olarak kurmaları ileri dönük düşünmeleri çok önemli. Nitekim bu kutsal emanetlerde bizlere ileriye dönük olarak güç kazanmamızı daha dikkatli daha çevreci ve daha da bu kıymetleri muhafaza etmek bakımından etkileyicidir. Nitekim biz İhlas Vakfı olarak birçok çalışmalarımızda tarihimizin ve ecdadımızın eserlerini, ecdadımızdan kalan bilgileri yaymak insanlara tanıtmak ve bir takım yerlerde öğrenilmesine çalışmak bakımdan çok büyük gayretler içerisindeyiz” dedi.

“Değerlerimize sahip olmak arzusu ile çalışmakta ve onların insanlar tarafından öğrenilmesine gayret sarf etmekteyiz”

Akalın, konuşmasının devamında İhlas Vakfı Yurtlarında talebelere tarihin anlatılması noktasında sürekli bilgilendirmeler yapıldığını söyleyerek, “Nitekim bizim yurtlarımızda aşağıya yukarıya 3 bin talebe vardır. Bu talebelerimize tarihi gerçekleri sahip olduğumuz kıymetleri anlatma, öğretme ve bilgilendirme bakımından eğitmen arkadaşlarımız kanalı ilgi bu bilgileri vermekteyiz. Bu bilgilerin sevgi ve muhabbeti artırması bakımdan değerli olduğunu görüyoruz. Tabi burada yapılan çalışma kutsal emanetlerin beş yüzüncü yılı bakımından da çok önemli bir mesaj. Çünkü bu zamana kadar bu değerlerin muhafaza edilmesi bu değerlerin sahiplenilmesi sanki hiç zarar görmemiş şekilde bulundurulması çok büyük bir mesaj vermektedir. Çünkü biz tarihimize tarihimizin derinliklerindeki değerlerimize her zaman sahip ve her zaman onların devamı şekilde ahlak, fazilet ve üstünlüklere sahip olmak arzusu ile çalışmakta ve onların insanlar tarafından öğrenilmesine gayret sarf etmekteyiz” diye konuştu.

“Bu görevleri tekrar gündeme taşımak, genç ve yeni nesle bunları hatırlatmak amacıyla bu programları düzenledik”

ÖNSİAD Genel Başkanı Dr.Hasan Gökçeoğlu, ise projenin ilk yılının kapanışında olunduğunu belirterek, “7 güzel şehrimizin sergisini de tarihi fotoğrafları ile beraber burada sergiletiyoruz. Bu anlamda da projemizin son günlerine burada şahitlik ediyoruz. Projemizin amacı mukaddes emanetlere verdiğimiz beş asırlık biz hizmet var. Mukaddes emanetlerin beş asırdır bize yüklediği mesuliyetler var ve tarihten gelen emanetler var. İşte bu görevleri hatırlamak. Bu görevleri tekrar gündeme taşımak ve genç nesle yeni nesle bunları hatırlatmak amacıyla bu programları düzenledik” diye konuştu.

ÖNSİAD Genel Başkan Vekili Recep Temur, Mukaddes Emanetler Hizmeti’nde Beş Asır isimli projenin ilk yılının kapanışında olunduğunu ifade ederek, “ İlk senemiz olduğu için çok heyecanlıyız. Tabii ki önümüzdeki sene bu film yapılmış olacak. O bakımdan biraz sonra ön gösterimi yapılacak bu programın. İnşallah milletimize bir kültür hizmeti olarak sunmuş oluruz” dedi.

ÖNSİAD Kurucu Başkanı Rasim Erdoğmuş ise projenin üzerinde bir yıldır çalışıldığını belirterek, “ Paydaş kuruluşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversite ve İTO olarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Mukaddes emanetlerimizin İstanbul’a getirilişinin beş yüzüncü yılı buna 5 asır diyerek projemizi olgunlaştırdık” şeklinde konuştu.

