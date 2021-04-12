HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mukalebe nedir? Hangi kanallarda mukalebe yapılır? İşte mukalebe saatleri

Mukalebe nedir? Hangi kanallarda mukalebe yapılır? İşte mukalebe saatleri

12.04.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mukalebe nedir? Ramazan ayının başlamasıyla en çok araştırılan konulardan biri oldu. Mukalebe hangi kanallarda ve saat kaçta yayınlanıyor? Kur'an baştan sona okunduğu yayını takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Mukalebe nedir? Hangi kanallarda mukalebe yapılır? İşte mukalebe saatleri...

Mukalebe nedir? Hangi kanallarda mukalebe yapılır? İşte mukalebe saatleri

Ramazan ayının başlamasıyla, karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunulan mukabeleler ekranlarda yayınlanacak. Pandemi koşulları nedeniyle evlerden takip edilecek olan mukalebeler Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında. Peki, karşılıklı okuma anlamına gelen mukalebe hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte, yanıtı...

MUKALEBE HANGİ KANLADA SAAT KAÇTA?

Mukalebe saatleri ve kanalları şöyle:

-TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşecek.

-Kanal 7'de mukabele saat 04:30'dan itibaren okutulacak.

-Diyanet TV'de 5 Cami 5 Kurra adlı programla mukalebe her gün saat 06:00'da yayınlanacak.

MUKALEBE NEDİR?

Mukabele Mukabele kelime itibari ile karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti
En güzel Sahur mesajları 2021En güzel Sahur mesajları 2021
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 TRT 1

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.