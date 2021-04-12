Mukalebe nedir? Hangi kanallarda mukalebe yapılır? İşte mukalebe saatleri

Ramazan ayının başlamasıyla, karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunulan mukabeleler ekranlarda yayınlanacak. Pandemi koşulları nedeniyle evlerden takip edilecek olan mukalebeler Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında. Peki, karşılıklı okuma anlamına gelen mukalebe hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte, yanıtı...

MUKALEBE HANGİ KANLADA SAAT KAÇTA?

Mukalebe saatleri ve kanalları şöyle:

-TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşecek.

-Kanal 7'de mukabele saat 04:30'dan itibaren okutulacak.

-Diyanet TV'de 5 Cami 5 Kurra adlı programla mukalebe her gün saat 06:00'da yayınlanacak.

MUKALEBE NEDİR?

Mukabele Mukabele kelime itibari ile karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır.

