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Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

01.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayat ile besinler arasında derin bir bağlantı var. İstiridyenin sadece atıştırmak için lezzetli bir yemek değil, aynı zamanda en iyi afrodizyak olduğunu da duymuşsunuzdur. Bununla birlikte, libidonuzu artırmak veya cinsel yaşamınızı iyileştirmek, sadece belirli bir yemeği yemekten daha fazlasıdır. Zihinsel ve bedensel durumunuz da cinsel hayatınızı etkileyen önemli unsurların başında geliyor. İşte bilimin daha iyi bir seks için önerdiği o besin...

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Libidonuz aslında ne kadar seks arzu ettiğinizdir, ancak birçok şeyden etkilenebilir! Zihinsel ve duygusal durumunuz, stresiniz, hareketiniz, hormonlarınız ve diyetiniz gibi şeyler libidonuzu ve cinsel yaşamınızı büyük ölçüde etkileyebilir.

Bu nedenle, sekse yardımcı olabilecek yiyecekler yemek söz konusu olduğunda, bu dayanıklılığınızı, kan akışınızı ve kalp sağlığınızı iyileştirecek sağlıklı bir beslenmeyle ilgilidir, bunların hepsi yüksek bir libidoya katkıda bulunabilecek şeylerdir.

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İstiridye, bitter çikolata ve şarabın hepsinin afrodizyak olduğu bilinse de omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyet yemek, cinsel dürtüleriniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir çünkü bu yiyecekler daha iyi kalp sağlığı ile bağlantılıdır.

İŞTE SEKS İÇİN EN İYİ BESİN

Somon, seks için en iyi yiyeceklerden biridir! Sağlıklı bir diyet sürdürmek cinsel sağlık ve zindeliğin temel taşlarından biridir. Daha spesifik olarak, kalp sağlığınıza fayda sağlayabilecek yiyecekler yemek, kan akışını ve genel dayanıklılığınızı ve canlılığınızı iyileştirebilir.

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Araştırmacılar sağlıksız beslenme, kalp sağlığı ve erektil disfonksiyon arasında güçlü bir bağlantı olduğunu bulmuşlardır. Sağlıksız beslenmenin neden olduğu yüksek tansiyon hem kadınları hem de erkekleri olumsuz etkileyebilir. Erkeklerde erektil disfonksiyona, kadınlarda ise düşük libidoya, aşırı yorgunluğa ve düzensiz kan akışına yol açtığı biliniyor.

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SOMON NASIL YARDIMCI OLUYOR?

Yüksek omega-3 yağ asidi içeriği nedeniyle somon, kalbiniz için en sağlıklı yiyeceklerden biridir ve kırmızı et, işlenmiş et veya trans yağları daha ağır olan yiyeceklere mükemmel bir alternatiftir. Somon, ceviz, chia tohumu veya soya gibi omega-3 gıdalarını diyetinize dahil etmek kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ve sırayla, genel canlılığınıza, dayanıklılığınıza ve libidonuza çok iyi gelebilir.


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