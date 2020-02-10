Mükemmel görünmenizi sağlayacak 6 egzersiz!

Hepimiz zaman zaman yeni aldığımız elbisenin ya da uzun süredir giymediğimiz jean pantolonun içinde muhteşem görünmenin hayalini kurar ve kendimizi iyi hissetmek isteriz. Kendimizi iyi hissettiğimizde de, özgüvenimizi başkalarına yansıtırız. Bu da üzerimize ne giymiş olursak olalım harika görünmemizi sağlar. Harika görünmemiz için vücut egzersizlerine, doğru beslenmeye, doğru duruş ve esneme hareketlerine odaklanmamız gerektiğini belirten Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton mükemmel görünmenin sırlarını bizler için açıkladı. ÇUBUKLA DESTEKLENEN ÇOK YÖNLÜ SQUAT EGZERSİZİ Düz durun ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Sırtınız düz durmalıdır. Ardından dizlerinizi hafifçe bükün. Bir sandalyeye oturuyormuş gibi, kalçanızı yere doğru indirin. Kalçanız baldır seviyesine gelene dek çömelin. Ardından başlangıç konumunuza geri dönün. Bu egzersiz koordinasyon kazandırır, kalça kaslarınızı çalıştırır ve iç bacak kaslarınıza esneklik kazandırır. Tüm bunlara ek olarak, alt vücut egzersizleri çok ciddi miktarda kalori harcamanızı sağlar.

BOX JUMP EGZERSİZİ Başlangıç seviyesindeki bir sporcu için 20 cm yüksekliğindeki bir kutu ile egzersize başlanır. Kutuya yüzünüz dönük iken bacaklarınızı kullanarak kutunun üstüne zıplayın. Kutunun üstünde dik bir konuma gelin ve kalçanızın gerilmesini sağlayın. Yüzünüz kutuya dönük iken tekrar başlangıç pozisyonuna dönün. Alt vücuda odaklanan bu kardiyo egzersizi kalça kaslarınızı, baldırlarınızı ve vücut kaslarınızı harekete geçirir. BURPEE EGZERSİZİ Dik durun. Squat pozisyonuna eğilerek ellerinizi vücudunuzun önünde yere koyun. Ayaklarınızı arkaya savurarak sınav pozisyonuna geçin ve hiç beklemeden göğsünüzü yere değdirin. Göğsünüzü kaldırıp yükseldikten hemen sonra ayaklarınızı squat pozisyonuna geri çekin. Hiç beklemeden kollar yukarıda, zıplayabildiğiniz kadar yükseğe zıplayın ve beklemeden başlangıç pozisyonundan devam edin. Squat, step-back, plank, push-up ve jump egzersizlerinin karışımı olması nedeniyle yoğun bir egzersiz olsa da, koordinasyonunuzu geliştirmenize ve aynı anda birçok kası güçlendirmenize yardımcı olur.