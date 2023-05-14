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MÜKERRER OY NEDİR? Mükerrer oy cezası ne kadar, kaç TL? Seçim suçu cezaları!

14.05.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mükerrer oy, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri bugün seçim sonuçlarını yakından takip edecekler. Peki, mükerrer oy nedir? Mükerrer oy cezası ne kadar, kaç TL?

MÜKERRER OY NEDİR? Mükerrer oy cezası ne kadar, kaç TL? Seçim suçu cezaları!

Mükerrer oy ile ilgili araştırmalar 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sebebiyle hız kazandı. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri konuya ilişkin gelişmeleri canlı yayından takip edecekler. Seçimler sürerken mükerrer oy konusu tekrar gündem oldu. İşte mükerrer oy cezası ve anlamı...

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MÜKERRER OY NEDİR?

Mükerrer oy, cumhurbaşkanlığı, milletvekili ya da yerel seçimlerde bir kişinin birden fazla oy kullanması anlamına gelmektedir.

SEÇİM SUÇU KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR

Seçim suçu olarak değerlendirilen davranışlar:

Oy kullanacak kişinin yerine oy kullanmak,

Sandık çalmak,

Seçim tutanağını tahrif etmek,

Haksız oy temini için menfaat teklif etmek,

Seçmenin oy kullanmasına engel olmak,

Silah taşımak gibi fiil ve eylemler.

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KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?

Oy kullanacak olan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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