Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin olayı ne? TikTok kapatılsın paylaşımlarının sebebi ne?

Mükremin Gezgin, TikTok paylaşımları sebebiyle sık sık gündem oluyor ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriliyordu. Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi kişi, dün bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını öne sürdü. Bu durum sonrası Twitter kullanıcıları internette #tiktokkapatılsın hashtag'i kullanarak paylaşımlarda bulundu. #tiktokkapatılsın kısa sürede Twitter'da trend topic oldu. Peki Mükremin Gezgin kimdir? Ünlü TikTok fenomeninin biyografisi ve TikTok kapatılsın paylaşımlarının nedeni haberimizde...

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla bilinen bir fenomendir.

Mükremin Gezgin 8 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyon...

MÜKRENİN GEZGİN OLAYI NE?

Mükremin Gezgin, uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlıyordu.

Ünlü fenomen, 7 Haziran Salı günü peş peşe paylaşım yaparak doğum yaptığını iddia etti.

Doğumhaneden çıkarken çekilen videosunu paylaşan Mükremin Gezgin, sosyal medyada gündem oldu.

Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdığı bir paylaşımda bulundu.

Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu.

TİKTOK KAPATILSIN PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.



