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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 36'ncı gün

16.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'ten hala tek bir iz yok. Ekiplerin çalışmaları 36 gündür devam ederken, havai hat çekilen bölgede, su altı kamerasıyla da arama yapılıyor.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 36'ncı gün

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altı ve üstü arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede Güneş'i arıyor.

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SU ALTI KAMERASIYLA DA ARAMA YAPILIYOR

Ekipler, yeniden Müküs Çayı'nın Beğendik beldesi yakınlarındaki şelale ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havai hat çekilen bölgede, su altı kamerasıyla da arama yapılıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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(AA-DHA)

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Siirt
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