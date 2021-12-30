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Mülakat krizinde MEB ve Kılıçdaroğlu restleşmesi

30.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS krizinde restleşmeler sürüyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, randevu talebine geri dönülmemesi üzerine gittiği MEB'e alınmadı. MEB, Kılıçdaroğlu'nun atıfta bulunduğu Danıştay kararının da olmadığını iddia etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'deki mülakat kriziyle ilgili olarak randevu talebine geri dönülmemesi üzerine gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ankara'daki binasına alınmadı. Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ona karşı çıkmanın en doğal görevi olduğunu" söyleyen Kılıçdaroğlu, "KPSS'de 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatlarda elendiğini duyduk, gördük. Onlarla konuştuk. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır" dedi.

"Daha düne kadar mülakatlarda artı eksi 3 puan verilecek uygulaması kimin talimatıyla, neden terk edildi" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini "TÜGVA'DAN TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var" diye sürdürdü.

Benzer olayların geçmişte yaşandığında haksızlığa uğrayanların Danıştay'a gittiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Danıştay kararında deniyor ki; verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün vatandaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlar görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler" şeklinde konuştu.

MEB Danıştay kararını yalanladı

MEB ise Kılıçdaroğlu'nun atamalarla ilgili olarak atıfta bulunduğu Danıştay kararını yalanladı. "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" denilen açıklamada, bu ifadenin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği savunularak MEB'in hukuk devleti ilkesine bağlı olduğu vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'nun TSİ saat 13.00'de MEB önüne gelmesine az bir zaman kala Bakan Özer de "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Aralık başında da enflasyon verilerini doğru açıklamadığı iddia edilen Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) ziyaret etmeş istemiş, ancak kendisine randevu verilmeyince TÜİK binasının önüne gitmişti.

Ne olmuştu?

12-27 Kasım tarihleri arasında 15 bin öğretmen ataması için KPSS düzenlenmiş ve sonuçlar 27 Aralık Pazartesi günü yayımlanmıştı. Ancak çok sayıda öğretmen adayı yazılı da yüksek puan almalarına rağmen başka adaylara torpil yapıldığı için mülakattan geçemedikleri iddiasında bulunmuştu. MEB de bu sabah iddiaların inceleneceğini açıkladı.

DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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